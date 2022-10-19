Дом для переселенцев из аварийного жилья построят в Клину в следующем году | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 17:24 Дом для переселенцев из аварийного жилья построят в Клину в следующем году

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Новостройка появится на улице Мира в Клину. В министерстве строительного комплекса Подмосковья сообщили, что подрядчик на проектирование и строительство объекта уже определен.

По итогам конкурса контракт на проектирование и строительство заключен с ООО «АСГ-Технострой». Ввести новостройку в эксплуатацию планируется в 2023 году. 122 семьи переедут в новое комфортабельное жилье, отметили в ведомстве.

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Всего 275 человек будет расселено. Более пяти тысяч квадратных метров аварийного жилья будет освобождено.

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По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе принимаются меры для досрочного расселения аварийного жилья. На данном этапе расселяют жилье, признанное аварийным до 2017 года. Завершить этот этап нацпроекта планируют до конца 2023 года. В регионе построят 30 домов в 14 городских округах. Затем Подмосковье приступит к расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года.