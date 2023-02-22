Подмосковье 22 февраля 2023, 15:54 Дом для переселенцев из аварийного жилья построили на улице Санаторной в Ногинске

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Более 300 переселенцев из аварийного жилья получат ключи от новых квартир в доме на улице Санаторной в Ногинске. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Здание построено в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Уже скоро новоселье здесь отметит 141 семья, это 328 человек.

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В новостройку переедут жители 13 аварийных домов, расположенных в первом Истомкинском проезде, первом Декабрьском переулке, а также на улицах Молодежной и Советской Конституции. Всего будет расселено 6,35 тысячи квадратных метров аварийного жилья.

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До конца 2023 года в Подмосковье переедут 14,3 тысячи жителей аварийных и ветхих домов. Губернатор Андрей Воробьев призвал ускорить эту работу.