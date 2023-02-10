Подмосковье 10 февраля 2023, 14:59 Дом для переселенцев из аварийного жилья начали строить в поселке Деденево под Дмитровом

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Новостройку для переселенцев из аварийных домов начали возводить в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Дмитровском округе. Работы ведутся в поселке Деденево.

«Подрядчик вышел на строительную площадку и приступил к подготовительным. Сейчас делают подъездные пути, устанавливают ограждения, планируют территорию», — сообщили в Минстрое Подмосковья.

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В новые квартиры переедет 41 семья (110 человек). Это жители из аварийных домов № 9 и 10 на улице Больничной, № 19 на Вокзальной и № 7 во втором Московском переулке.

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Подрядчиком выступает компания «Крост-Д». Сдать дом и передать ключи жильцам планируется до конца 2023 года.

Губернатор Андрей Воробьев поставил задачу расселения аварийного жилья в числе приоритетов на 2023 год. За 12 месяцев в Подмосковье планируют расселить более 200 тысяч квадратных метров.