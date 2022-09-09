Дом для переселенцев из аварийного жилья построят в Шатуре в 2023 году | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 11:56 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Дом для переселенцев из аварийного жилья построят в Шатуре в 2023 году

Читать 360tv в

Компанию, которая займется проектированием и строительством многоквартирного дома в Шатуре, определят на электронном аукционе. Начальная цена контракта составляет более 453 миллионов рублей.

Как сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова, извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме размещено в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Строительство осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы» и финансируется за счет средств бюджета городского округа Шатура.

Реклама

Многоквартирный жилой дом появится по адресу: город Шатура, 5-й микрорайон, владение 12. Завершить строительство планируется в 2023 году.

Реклама

По инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева для людей, которые попали в программу расселения в регионе, с 2022 года ввели новую меру соцподдержки — денежный сертификат.

0 0 0 0 0 0