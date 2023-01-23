Подмосковье 23 января 2023, 20:51 Дом для 90 переселенцев из аварийного жилья начали строить в Краснозаводске

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В Сергиево-Посадском округе началось возведение дома. В него планируют переселить 38 семей, то есть 91 жильца аварийных зданий.

«Новостройку построят на улице Строителей, 9. Подрядчик вышел на площадку и приступил к подготовительным работам», — сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

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На территории уже установили ограждение. Сейчас на участке организовывают подъездные дороги для строительной техники.

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В новый дом переедут жильцы аварийных зданий в Больничном переулке, на улицах 1 Мая и Трудовых Резервов Краснозаводска. Их общая площадь составляет 2,2 тысячи квадратных метров.

Работы проводит ООО «Стройкомплекс». Жильцы получат ключи от квартир в четвертом квартале 2023 года. Всего в этом году из 657 аварийных домов Сергиево-Посадского округа планируется переселить 1683 жителя.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили, что почти пять тысяч недостроев снесли после обращений через портал «Добродел». Сейчас в работе министерства находятся 3229 подобных объектов.

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