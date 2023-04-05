Подмосковье 05 апреля 2023, 13:01 Дом для 379 переселенцев из аварийного жилья построят в Солнечногорске в микрорайоне Рекинцо-2

Читать 360tv в

Строительство дома для переселенцев из аварийного жилья стартовало в Солнечногорске в микрорайоне Рекинцо-2. Туда переедут 379 семей.

Как рассказали в Минстройкомплекса Подмосковья, жители аварийных домов получат новые квартиры до конца года.

Реклама

«Подрядчик ООО „Крост-Д“ приступил к строительству семи-девяти-этажного дома в микрорайоне Рекинцо-2 Солнечногорска, в который к концу 2023 года планируется переселить жителей 28 аварийных домов. Строители вышли на площадку и приступили к работам подготовительного этапа», — уточнили в ведомстве.

Новое жилье получат переселенцы из домов в деревне Колтышево, а также улиц Лепсе, Вертлинской, 1 Мая, Ленинградской, Красной и других.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил президенту Владимиру Путину о развитии экономики. Он рассказал, что в этом очень помогает программа импортозамещения, а также меры поддержки, принятые правительством страны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».