Подмосковье 02 сентября 2022, 15:05 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Дом для 280 семей из аварийного жилья построят в Красноармейске

Читать 360tv в

Жилой 12-этажный дом построят на улице Краснофлотской в Красноармейске для переселенцев из аварийного жилья. В него смогут переехать 280 семей Пушкинского округа. Объект уже получил разрешение на строительство, рассказали в Минстройкомплекса региона.

Как сообщили в министерстве, до конца 2023 года в дом переедут 648 человек, которые раньше жили в 283 аварийных помещениях. Это станет возможным благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда».

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал рассказал о внедрении новой культуры работы управляющих компаний Подмосковья.

Реклама

0 0 0 0 0 0