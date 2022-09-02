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02 сентября 2022, 15:05

Дом для 280 семей из аварийного жилья построят в Красноармейске

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Жилой 12-этажный дом построят на улице Краснофлотской в Красноармейске для переселенцев из аварийного жилья. В него смогут переехать 280 семей Пушкинского округа. Объект уже получил разрешение на строительство, рассказали в Минстройкомплекса региона.

Как сообщили в министерстве, до конца 2023 года в дом переедут 648 человек, которые раньше жили в 283 аварийных помещениях. Это станет возможным благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда».

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