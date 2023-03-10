Подмосковье 10 марта 2023, 14:55 Дом для 148 переселенцев из аварийного жилья начали строить в Можайске

Читать 360tv в

Строительство дома для переселенцев из аварийного жилья началось в Можайске. К концу года в него смогут переехать 148 семей. Об этом сообщили в Минжилполитики региона.

Квартиры в новом доме получит 61 семья. Это 148 человек из аварийного дома в деревнях Шохово и Настасьино, а также в Можайске и поселках Колычево, Уваровка и Медико-инструментального завода. Они получат ключи в декабре этого года.

Реклама

Работы проводят по нацпроекту «Жилье и городская среда». Завершить программу расселения планируют до 1 января 2017 года.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам округов ускорить программу реновации. По ней жители аварийных домов получают новое комфортное жилье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».