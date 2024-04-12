Подмосковье 12 апреля 2024, 13:25 Дом детского творчества «Созвездие» в Химках капитально отремонтируют к декабрю Министерство строительного комплекса Подмосковья

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Дом детского творчества «Созвездие» капитально отремонтируют в Химках. Там обновят кровлю, утеплят перекрытия, обустроят водосточную систему и проведут другие работы. Завершить ремонт планируют к декабрю.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, работы проведет Московская областная инженерно-эксплуатационная компания за счет бюджетных средств.

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По проекту в здании обновят крышу, утеплят фасад, обустроят водосточную систему, приведут в порядок входные группы, установят пандусы и бетонное крыльцо. Внутри заменят пол, обновят стены и потолки, а также установят новую мебель и оборудование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в регионе к осени. Он отметил важность обновления учебных заведений, поскольку Подмосковье на сегодняшний день является самым быстрорастущим регионом в стране.

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