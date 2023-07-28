Подмосковье 28 июля 2023, 18:26 Дом детского творчества капитально отремонтируют в Мытищах к ноябрю пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Капитальный ремонт ведется в здании дома детского творчества в Мытищах. Работы планируют завершить в ноябре.

Сейчас заканчивается демонтаж внутренних элементов здания. Заливают полы, устанавливают новые окна. Также сохранили архитектуру фасада здания, обустроили зоны ожидания для родителей и входные группы.

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Рядом появится удобная парковка на 40 мест. Ее построят к 1 октября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в регионе.

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