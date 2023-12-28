28 декабря 2023, 11:49
Дом детского творчества «Галактика» в Мытищах отремонтируют в 2024 году
Капитальный ремонт Дома детского творчества «Галактика» в Мытищах завершат в первом квартале 2024 года. Там откроют шесть направлений дополнительного образования.
Сейчас на объекте выполняются работы по чистовой отделке. В здании уже проведены все коммуникации, а также благоустроена территория. При этом внешний вид объекта остался неизменным для сохранения исторического вида.
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После открытия в Доме детского творчества будут работать шесть направлений дополнительного образования, в том числе «Станция юных техников», «Турист» и «Солнечный круг».
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