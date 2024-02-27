Подмосковье 27 февраля 2024, 11:42 Дом детского творчества «Галактика» открылся после реконструкции в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Завершилась реконструкция детско-юношеского центра «Галактика» в Мытищах. В новых помещениях будут заниматься более 8500 детей.

Долгое время бывшее здание Научно-исследовательского института овощного хозяйства пустовало. В прошлом году объект решили модернизировать и провести капитальный ремонт, а после — разместить в нем единый комплекс дополнительного образования.

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Реконструкцию провел местный инвестор. Строители полностью заменили перекрытия, коммуникации, крышу и обновили фасад, сохранив при этом исторический вид строения. На прилегающей территории построили парковку и благоустроили парк Стрекалова.

Теперь в обновленном здании работает дом творчества, который объединил детские центры «Солнечный круг», «Турист» и «Станция юных техников». В новых помещениях будут работать кружки по шести направлениям от естественно-научного до физкультурно-спортивного. Обучать воспитанников будут 200 педагогов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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