Дом 78-летней пенсионерки отремонтируют волоколамские власти

Администрация Волоколамского городского округа отремонтирует дом 78-летней жительнице. На время ремонта пенсионерка переселится во временное жилье. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Источник фото: администрация Волоколамского городского округа

Жительница деревни Алферово Ольга Олейник пожаловалась властям округа на протекающую крышу. Глава муниципалитета Михаил Сылка лично выехал к Ольге Николаевне и осмотрел дом. Оказалось, что по сути — это дачный домик. Пожилому человеку, да еще с проблемами по здоровью, зимовать там нельзя.

Михаил Сылка пообещал, что до конца недели будет найдена возможность переселения Ольги Олейник в резервный фонд.

«Перезимует пенсионерка в тепле и комфорте. Параллельно найдем спонсоров — сделаем полное переоборудование и утепление дома Ольги Николаевны. Человек заслужил право жить в надлежащих условиях» — сказал глава Волоколамского городского округа.

Сама Ольга Николаевна обрадовалась, что администрация быстро отреагировала на ее обращение, ведь самой ей добираться из деревни на личный прием сложно. Родных в России у пенсионерки нет, родная внучка живет в соседнем государстве.

«Дом я строила своими силами с 1999 года. Сейчас он в очень плохом состоянии, мне страшно оставаться тут на зимний период. Огромное спасибо Михаилу Ивановичу [Сылке], что незамедлительно отреагировал на мое обращение. Теперь у меня есть надежда, что свою жизнь я проживу в тепле и комфорте», — поблагодарила женщина.

Забота о людях старшего возраста

Два спецавтомобиля на базе «ГАЗели» переданы в распоряжение волоколамского Центра социального обслуживания. Его директор Людмила Подгорная уверена, что автомобили будут очень востребованы.

Источник фото: администрация Волоколамского городского округа

«Только на обслуживании ЦСО — около 270 пенсионеров старше 65 лет, которые живут в сельской местности. Доехать до поликлиники, до больницы, на медицинские процедуры — теперь это можно сделать быстро и комфортно», — сказала Людмила Подгорная.

Воспользоваться этой услугой могут не только подопечные Центра социального обслуживания. Любой из более чем 4 тысяч сельских пенсионеров Волоколамского округа может рассчитывать на доставку комфортабельным транспортом. Маломобильным категориям граждан будет предоставлен автомобиль, оборудованный специальным подъемником.