Дом 1955 года капитально отремонтировали в Павловском Посаде до наступления холодов | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 18:49 Поделиться Telegram

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Viber Дом 1955 года капитально отремонтировали в Павловском Посаде до наступления холодов

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Управляющая компания АО «ЖИЛОЙ ДОМ» завершила большой ремонт в четырехэтажном доме на улице Тихонова в Павловском Посаде. В порядок привели кровлю, чердак, фасад, водосточные трубы, входные группы и внутреннее пространство подъездов.

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Управляющая компания оперативно выполнила ремонт в доме 1955 года постройки в Павловском посаде по поручению Госжилинспекции Подмосковья. Ранее инспекторы проверили фактическую готовность дома к зиме и пришли к выводу, что необходима масштабная реконструкция.

Весь ход ремонта сопровождали сотрудники территориального отдела № 28 Госжилинспекции Подмосковья. Они дежурили на сложном объекте ежедневно.

К середине сентября кирпичный четырехэтажный дом 1955 года постройки освободился от ремонтно-строительной техники.

«К сожалению, нам приходится сталкиваться с совершенно неприемлемыми примерами работы управляющих компаний. И это — на осмотрах готовности жилого фонда к зиме! В данной ситуации под пристальным контролем надзорного ведомства УК все же выполнила необходимый комплекс работ, и дом действительно подготовили

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