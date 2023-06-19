Подмосковье 19 июня 2023, 13:25 «Должны радовать глаз». Воробьев поручил модернизировать устаревшие ларьки в парках Подмосковья Губернатор Подмосковья Воробьев заявил о системном подходе к открытию ларьков в парках

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Входящие в точки мобильной торговли ларьки и временные павильоны в парках Московской области необходимо привести к единому стандарту. На сегодняшний день предприниматели могут по упрощенной системе оформить разрешение на открытие в электронном виде. Об этом в ходе совещания с правительством заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что вопрос внешнего вида и работы ларьков в парках сильно волнует жителей, поэтому власти делают все, чтобы решить эти проблемы.

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«Мы заинтересованы в том, чтобы и в парках было быстрое, удобное оформление мобильной торговли. Вы знаете, что мы первые в стране это сделали. Это оценило Агентство стратегических инициатив. Сегодня [министр сельского хозяйства и продовольствия] Вячеслав Мурашов расскажет о контроле, стандартах и получении разрешений на нестационарную торговлю», — заявил Воробьев.

Губернатор напомнил, что на смену подачи документов в бумажном виде теперь предприниматели подают заявки на открытие торговых точек в электронном виде, а срок рассмотрения документов сократился до 21 дня.

«Мы постоянно обращаем внимание на состояние ларьков, павильонов — они должны соответствовать духу времени. Те из них, которые безнадежно устарели, должны быть модернизированы, чтобы не мозолить глаз, а радовать», — добавил глава Подмосковья.

Он подчеркнул, что эта тема очень важна и чувствительна для развития малого и среднего предпринимательства.

«Наверное, все обратили внимание, а многие и сами посещают парки, и мы видим, какой наплыв у нас постоянно, каждый год. Мы видим серьезную динамику» — рассказал Воробьев.

Количество посетителей парков и других природных зон Московской области увеличивается ежегодно. Для того чтобы прогулки оставались для жителей и гостей региона комфортными, на местах открываются летние веранды, а также ларьки для продажи различных товаров. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что для бизнеса, который занимается выездной торговлей в регионе создали простой и понятный алгоритм для открытия торговых точек и мест общественного питания.