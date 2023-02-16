Подмосковье 16 февраля 2023, 08:52 «Должно быть удобно и выгодно людям». Воробьев рассказал о перспективах метро в Подмосковье Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о перспективах метро в регионе Автор фото — Константин Семенец

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Многие жители Подмосковья задаются вопросом, ждать ли открытия станций метро в регионе. О перспективах такого вида транспорта рассказал губернатор Андрей Воробьев во время посещения территории завода «ЛиАЗ», который входит в холдинг «Группа ГАЗ», в Ликино-Дулеве. Он отметил, что в 2023 году заработает станция подземки в Долгопрудном.

«Наземное метро, давайте согласимся, что это МЦД. Интервал — пять-семь минут. Зачем уходить под землю, когда над землей дешевле», — отметил Воробьев.

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Что касается московского метро в Подмосковье, то его строительство хоть и медленно, но идет, добавил губернатор. Власти региона понимают, что речь идет об огромных затратах, но работа со столицей в этом направлении ведется.

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«У нас есть уже станция метро в Долгопрудном, открывается в этом году», — сказал Воробьев.

По его словам, напрашивается метро и в Мытищах. Этого очень ждут местные жители. Как отметил губернатор, нет встречи, где бы не просили и не упоминали подземку. Как отметил Воробьев, регион будет «находить общий язык с Москвой». Губернатор подчеркнул, что это должно быть удобно и выгодно людям, живущим как в области, так и в столице.

«Вообще вся наша политика с Москвой — это стирание границ. Их не должно быть, для человека должно быть одно пространство комфортного проживания, планирования своего настоящего и будущего», — заключил Воробьев.

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