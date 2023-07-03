Подмосковье 03 июля 2023, 21:19 «Должно быть приятное впечатление». Андрей Воробьев призвал уделить повышенное внимание уборке дорог в Подмосковье летом Губернатор Воробьев призвал уделить повышенное внимание уборке дорог в Подмосковье летом Фото: Антон Чернов

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В летнее время необходимо уделять особое внимание уборке дорог от мусора в Подмосковье. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководством правительства региона и главами городских округов. На тему благоустройства дорожных участков выступили также руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова и заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

По словам главы региона, в Подмосковье проходит самая протяженная в стране дорожная сеть. Одной из приоритетных задач властей является содержание трасс и обочин в благоприятном состоянии. В Московской области устанавливают централизованные контейнерные площадки и камеры для контроля перевозок строительного мусора.

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«Необходимо эту работу продолжать, чтобы наши дороги оставляли приятное впечатление, чтобы люди не выбрасывали отходы куда попало. Особое внимание нам необходимо уделить дачным поселкам и СНТ. Летом нагрузка в этих территориях традиционно растет. Обращает на себя внимание мусор на обочине. Мы видим большое количество жалоб по этому поводу», — отметил Андрей Воробьев.

Одним из эффективных способов борьбы с нарушителями порядка на дорогах являются штрафные санкции. По словам руководителя ГУСТ Светланы Аиповой, инспекторы провели рейд в Можайске, по результатам которого замеченных в выбросе мусора на проезжую часть привлекут к административной ответственности.

«Мы в выходные дежурили на контейнерных площадках, поставили там служебные автомобили, оборудованные камерами искусственного интеллекта. Зафиксировали 12 человек, которые остановились на своем личном автотранспорте и выбросили мусор. В отношении них мы вынесем 12 постановлений, сумма штрафа за каждый случай — 10 тысяч рублей», — добавила министр.

Всего в Подмосковье с региональных дорог ежегодно убирают около 10,5 тысячи кубических метров отходов с обочин, полос отвода, остановок, и контейнерных площадок. Самые большие объемы образовываются в период с мая по сентябрь.

«У нас установлен регламент уборки мусора. Если это дороги высокой интенсивности, в том числе вылетные магистрали, то работы проводятся раз в день. При этом на остановках с большим пассажиропотоком допускается увеличение до двух раз в сутки. Если дороги грунтовые, щебеночные, уборка происходит раз в три дня. А с невысокой интенсивностью движения — один раз в два дня. Все эти регламенты знают и муниципалитеты, и подрядчики», — отметила зампред правительства Московской области Анна Кротова.

Ход уборки мусора контролируют через систему контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры. В качестве подтверждения исполнитель отправляет фото «было/стало» с геопозицией. Параллельно специалисты проводят перепроверку качества выполненных работ. Оплата подрядчику производится только за мероприятия по уборке, подтвержденные в СКПДИ.

С 27 июня в Подмосковье приступили к третьему циклу уборки — мойка дорог, тротуаров и ограждений, покос травы и сбор отходов. Наибольший процент выполнения плана наблюдают во Власихе, Краснознаменске, Дзержинском и Электрогорске.

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