Подмосковье 27 ноября 2023, 17:33 Должники вернули поставщикам ресурсов и услуг в Подмосковье 28 миллиардов рублей с начала года МосОблЕИРЦ

Читать 360tv в

С начала года жители Московской области заплатили около 28 миллиардов рублей долгов поставщикам ресурсов и услуг. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ региона.

Если человек не заплатит за коммунальные услуги, то ему начислят пени, отключат услуги, приостановят выплату субсидий и примут другие меры. Дело могут передать в суд. Это может грозить должнику арестом имущества.

Реклама

С начала года в суды региона пожали свыше 20 тысяч исков. Также специалисты МосОблЕИРЦ сообщали абонентам о долгах по телефону более семи миллионов раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».