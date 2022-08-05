Дольщиков ЖК «Северное сияние» в Рузе восстановят в правах

Строительство 11 жилых домов ЖК «Северное сияние» в Рузе завершили. Заключение о соответствии выдал Главгосстройнадзор. Это позволит восстановить в правах еще 83 дольщика.

Как отметил глава ведомства Артур Гарибян, Главгосстройнадзор ежедневно контролировал ход работ, количество сотрудников и техники на площадке, а также выполнение сроков с 2020 года.

«Благодаря регулярным проверкам, которые проводились инспекторами надзорного ведомства, значительно ускорилась динамика строительства. В ближайшее время права 83 дольщиков будут восстановлены», — отметил он.

Возведение жилого комплекса началось в 2013 году, но из-за банкротства застройщика проект вскоре был заморожен. ЖК приобрели на публичных торгах и стройку возобновили в 2018 году. При этом она все еще шла медленно. Главгосстройнадзор провел несколько проверок и выявил нецелесообразное использование средств дольщиков. После суда новый застройщик вернул деньги участникам долевого строительства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о решении проблем обманутых дольщиков в Подмосковье к 2023 году.