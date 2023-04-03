Подмосковье 03 апреля 2023, 09:45 Свыше 80 дольщиков ЖК «Квартал Гальчино» получат ключи от квартир в Домодедове ООО «Квартал Гальчино»

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Жилой комплекс «Квартал Гальчино» достроили в Домодедове. Ключи от квартир получат 83 дольщика.

В Домодедово достроен ЖК «Квартал Гальчино». Министерство жилищной политики Московской обрасти Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, участники долевого строительства должны были получить ключи в конце 2019 года, но из-за финансовых трудностей работы замедлились. Провести коммуникации застройщику помогло министерство. В итоге ЖК получил разрешение на ввод в эксплуатацию и скоро все хозяева получат доступ к новому жилью.

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