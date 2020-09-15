Дольщиков жилого комплекса «Времена года» восстановили в правах в Апрелевке

Более 110 дольщиков жилого комплекса «Времена года» восстановили в правах в подмосковной Апрелевке. Они должны были получить ключи от своих квартир еще два года назад. Но появились сложности с подключением к инженерным сетям — их решили после реконструкции канализационного коллектора.

Строительство комплекса началось в 2014 году, но попасть в свои комнаты жильцы смогли через шесть лет. Готовность корпусов — 100%, а это около 372 квартир.

Пока были проблемы с инженерными сетями, застройщик «Старт СК» не скрывался от дольщиков. Отвечал на вопросы и предлагал переселиться в другие квартиры — те, которые находились в уже достроенных корпусах.

Пока дольщики ждали свои ключи, рядом с комплексом открыли железнодорожную станцию Победа. Это 45 минут до Киевского вокзала. В будущем она войдет в состав МЦД.

До конца года ключи получат 15,5 тысячи обманутых дольщиков из Подмосковья. Это подчеркнула первый заместитель министра жилищной политики региона Елена Апполинарова.

С 2012 по 2020 год были восстановлены права более 59 тысяч обманутых дольщиков — было привлечено 90 миллиардов из внебюджетных средств Елена Апполинарова.

В ближайшее время это коснется тысячи дольщиков комплексов «Изумрудная долина», «Ногинск», «Купавино» и «Высокие жаворонки».

А вскоре, через три года, в Подмосковье не останется обманутых дольщиков. Такую задачу поставил губернатор региона Андрей Воробьев по итогам встречи с президентом.

Следить за ходом возведения домов дольщики смогут онлайн. С прошлого года в Подмосковье стало работать новое приложение — «Подмосковные стройки». Оно размещено на интернет-портале «Добродел».