Дольщики жилого комплекса «Ривер Клаб» в Дубне получат компенсации

Дольщики проблемного дома № 43 на улице Юркино в Дубне получат компенсации. Это территория жилого комплекса «Ривер Клаб».

Такое решение принял наблюдательный совет Фонда защиты прав участников долевого строительства. Там рассмотрели 59 проблемных объектов, которые находятся в 12 регионах страны, и ЖК «Ривер Клаб» в Дубне стал одним из них.

Как сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, среди рассмотренных зданий одно достроят, а дольщики остальных 58 получат денежное возмещение.

Так, речь идет сразу о 2165 дольщиках. Это жители Московской, Ростовской, Самарской, Орловской, Ивановской, Костромской и Омской областей, Башкортостана и Якутии, Ставропольского, Краснодарского и Пермского краев.

Для этих целей запланировали финансирование в размере более чем 9,8 миллиарда рублей.

Сведения о начале выплат разместят в январе на официальном сайте фонд214.рф.