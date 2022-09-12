Дольщики ЖСК «Светлый» получили ключи от квартир | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 17:28 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Дольщики ЖСК «Светлый» получили ключи от квартир

Читать 360tv в

Долгожданные ключи от квартир получили 59 дольщиков ЖСК «Светлый» в городском округе Лосино-Петровский. Ранее из-за трудностей с финансированием возведение объекта было остановлено на несколько лет.

Реклама

Министр жилищной политики Московской Области Инна Федотова поздравила новоселов и поблагодарила их за стойкость и терпение.

«С вами мы проделали колоссальную работу, чтобы сегодня произошло это по-настоящему знаковое событие. Примите мои самые искренние поздравления! Пусть в новых квартирах будет всегда уютно, тепло и светло! Скорейшего вам новоселья и счастливой жизни в новом доме», — сказала Инна Федотова.

Строительство дома началось в 2007 году застройщиком ООО «КВТ». Первоначальный срок передачи квартир был назначен на декабрь 2009 года. Но из-за проблем с финансированием строительство объекта было приостановлено. В 2014 году дольщики создали первый в Московской области жилищно-строительный кооператив с целью сохранить дом и свои квартиры.

«Нам было очень страшно проходить этап банкротства и вступать в самый первый в Московской области ЖСК. Мы понимали, что только так у нас могла быть возможность сохранить наш дом и квартиры. Мы делали все что могли и были постоянно на связи с представителями Министерства жилищной политики региона и администрации городского округа Лосино-Петровский», — рассказала представитель ЖСК «Светлый» Ирина Рунова.

Для завершения строительства министерство жилищной политики Подмосковья привлекло нового инвестора — ООО «Котар» (ГК «3-RED»). В сентябре 2022 года дом ввели в эксплуатацию.

«Это такое счастье, мы ждали этого дня 15 лет. За этот период произошло многое, мы уже не верили, что дождемся квартир, но это произошло», — поделилась дольщица ЖСК «Светлый» Татьяна Ковалева.

0 0 0 0 0 0