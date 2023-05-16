Подмосковье 16 мая 2023, 17:39 Дольщики ЖК «Восточный» в Истре узнали о сроках получения квартир Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области

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Инициативную группу жителей пригласили на стройплощадку ЖК «Восточный» в Истре. Дольщики смогли увидеть, как идут работы по завершению объекта, и узнать о сроках получения квартир.

На встрече присутствовал руководитель подмосковного Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Вячеслав Бетин и представители подрядчика. Строители доложили о ходе работ и плановых сроках сдачи домов. Дольщики смогли обговорить механизм передачи квартир и узнать о необходимости вовремя сдать нужные документы.

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В Министерстве жилищной политики Подмосковья напомнили, что решение достраивать дома в ЖК «Восточный» было принято в мае 2021 года. Завершить работы планируется в 2023 году — такой срок сдачи для всех проблемных жилых комплексов ранее обозначил губернатор региона Андрей Воробьев.