Подмосковье 20 декабря 2023, 12:52 Дольщики ЖК «Восточный» в Истре начали получать ключи от квартир пресс-служба МинЖил политики МО

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Ключи от квартир в ЖК «Восточный» начали выдавать дольщикам. Новоселье под Новый год сможет отпраздновать 431 семья.

пресс-служба МинЖил политики МО пресс-служба МинЖил политики МО пресс-служба МинЖил политики МО пресс-служба МинЖил политики МО

В Министерстве жилищной политики Московской области напомнили, что решение достраивать дома приняли в мае 2021 года. Работы поручили Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

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Сейчас все дома ЖК «Восточный» достроены и введены в эксплуатацию. Дольщики уже получают ключи и могут распоряжаться своей недвижимостью.

Вопрос дольщиков в регионе остается на контроле. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что до конца года дольщикам вручат 3,4 тысячи ключей от квартир.

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