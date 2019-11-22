Дольщики ЖК «Вишневая» в Химках получат квартиры и компенсации. Они ждут жилье 13 лет

Дольщики ЖК «Вишневая» в микрорайоне Сходня продолжают бороться за свои квадратные метры. Люди вложили миллионы рублей в квартиры, а их дома до сих пор не достроили. Застройщик обанкротился в 2011 году. Когда дело сдвинется с мертвой точки, выясняла корреспондент «360».

Екатерина Егорова ждет ключи от квартиры в ЖК «Вишневая» 13 лет. В 2006 году она вложила в нее 1,5 миллиона рублей и осталась на улице. Женщине пришлось влезать в кредиты, скитаться по съемным квартирам, а потом и вовсе взять ипотеку, чтобы было постоянное жилье.

«Прежде, чем обанкротиться, застройщик пытался собрать у нас еще денег, доплаты, он шантажировал людей, рассылал письма о том, что мы должны доплатить и тогда жилье достроят. А если не доплатим, то через суд нас лишат прав на эту квартиру. У нас очень длинный путь был», — рассказала дольщица.

Источник фото: телеканал «360»

Такой, что не все жильцы дожили. Родственник Галины Коноваловой, тоже дольщик этого ЖК, так и не дождался новой квартиры — умер три года назад. За время ожидания вырос и ее сын, теперь парню нужны свои отдельные квадратные метры.

«У нас в семье ситуация крайне необходимая для того, чтобы мои права были удовлетворены, и я хотела бы получить какую-то квартиру», — сказала дольщица ЖК «Вишневая» Галина Коновалова.

Источник фото: телеканал «360»

Застройщик «Монолит-град-строй» должен был сдать два корпуса в жилищном комплексе в 2006 году. Строительство затянулось на четыре года и в итоге было остановлено. Потом и вовсе компанию признали банкротом. За время борьбы более 400 дольщиков уже стали сплоченной командой, которая придумывала десятки способов, чтобы привлечь внимание к своей проблеме.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко поручил провести повторное обследование объекта и решить вопрос с дольщиками.

«Скорее всего, планируется выплата денежных компенсаций дольщикам. При этом у нас заключен договор с тремя застройщиками на расселение части граждан — ориентировочно это чуть более 50 квартир», — сообщила заместитель руководителя МКУ «Управление строительства» в городском округе Химки Ирина Павлова.

Источник фото: телеканал «360»

Планируется, что эти дольщики получат свои квартиры до конца этого года. Судьбой остальных — а это почти 400 человек — сейчас занимается фонд защиты прав граждан ДОМ.РФ. Людей либо расселят, либо им будут выплачены компенсации, которые рассчитают из рыночной стоимости квартир на сегодняшний день.