Подмосковье 30 мая 2023, 11:32 Дольщики ЖК «Шепчинки» в Подольске начали получать ключи от квартир Администрация г.о. Подольск

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Дом № 15 на Пионерской улице в Подольске готов к новосельям. В Министерстве жилищной политики Подмосковья сообщили, что первые дольщики ЖК «Шепчинки» уже получили ключи от долгожданных квартир.

Компания «РПК» должна была передать квартиры дольщикам еще 10 лет назад — в 2013-м. Но из-за финансовых проблем строительство замедлилось, а в 2019 году и вовсе остановилось.

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Решение достраивать дома на улицах Пионерской и Ватутина было принято в 2021 году Фондом развития территорий. Права на работы передали Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

К этому дню дом на Пионерской уже достроен, введен в эксплуатацию и поставлен на кадастровый учет — новоселье могут праздновать 128 семей. В доме на улице Ватутина продолжаются строительные работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новом этапе расселения аварийного жилья в регионе.

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