Дольщики ЖК «Родники» в Раменском получили ключи от квартир

«10 декабря дом введен в эксплуатацию, сегодня мы можем показать вам ваши квартиры», — сказал руководитель проекта АО «ЮИТ Московский регион» Марк Ильин.

С 2011 года объект строился прежним застройщиком, в 2013-м строительство стало. Гражданам при продажах объясняли, что до завершения работ остался месяц, однако вплоть до 2019 года объект находился в незавершенном виде. Застройщик обанкротился, а для дольщиков началась долгая борьба за свое жилье.

«Сначала мы начали обивать пороги нашей администрации, потом митинги, я член инициативной группы нашей дольщиков. Целая куча митингов, где мы только ни были», — вспоминает владелец квартиры в ЖК «Родники» Юрий Горбачев.

Достраивать жилой комплекс в 2019 году начала компания «ЮИТ Московский регион».

«Мы взяли на себя обязательства по достройке данного объекта, и, соответственно, спустя год мы успешно выполнили данное задание. В состав работ вошла полная замена кровли, дверей, так как материалы предыдущего застройщика были некачественные», — рассказывает руководитель проекта АО «ЮИТ Московский регион» Марк Ильин.

Также новому застройщику пришлось перекрасить фасад, провести освещение и полностью благоустроить территорию.

Наконец, все собственники ЖК «Родники» могут заехать в свои квартиры и забыть о вечной борьбе и бесконечных переездах.