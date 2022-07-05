Дольщики ЖК «Новоснегиревский» в Истре получили ключи от квартир

В жизни дольщиков ЖК «Новоснегиревский» в Истре произошло долгожданное событие: они наконец-то получили ключи от своих квартир. Некоторым пришлось ждать свое новое жилье на протяжении пяти лет. Теперь жители с радостью запускают в квартиры кошку: по поверью, это принесет удачу и счастье в новый дом.

Ключи от квартир в жилом комплексе «Новоснегиревский» уже вручили всем будущим жильцам. Они участвовали в долевом строительстве и должны были получить квартиры в июне 2020 года. Но темпы строительства снизились из-за финансовых трудностей застройщика. Теперь предстоит приятное время — обустраиваться на новом месте, планировать, где и что будет размещаться в новом жилье.

Одни из жильцов — Александр и Наталия. По документам и планам они изучили квартиру вдоль и поперек, так что как обустроить жилье, они уже придумали. Они всей семьей переехали с севера к изначальной дате окончания строительства. Из-за задержки возникли дополнительные траты.

«Пришлось снять квартиру, квартиру мы сняли здесь же, в этом жилом комплексе, вот несколькими домами туда, ближе к выезду из жилого комплекса. И вот по сей день мы там живем, пока мы не сделаем ремонт», — рассказала Наталия Старцева.

В этот дом въедут 264 дольщика. И каждый по-своему отпразднует новоселье. Кто-то по примете первой запускает кошку, а кто-то открывает шампанское. После замедления темпов строительства к работе подключилось Министерство жилищной политики Подмосковья. Ведомство помогло застройщику с документами, которые были нужны для завершения строительства.

«К сожалению, для жителей мы немного запоздали с вводом в эксплуатацию, но здесь сказалась пандемия, полностью останавливалось строительство, не было рабочей силы, но в итоге введен, дом достроен, дом заселяется», — рассказал заместитель главы администрации Истры Станислав Таловеров.

Все права дольщиков восстановлены. Теперь новоселам остается только сделать ремонт — и можно смело обустраиваться в новом собственном хорошем и качественном жилье.