Подмосковье 04 июля 2023, 12:06 Дольщики ЖК «Новорижский» в Красногорске получат ключи в ближайшее время

Читать 360tv в

Почти 200 дольщиков проблемного ЖК «Новорижский» в Красногорске справят новоселье в ближайшее время. Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

Жилой комплекс «Новорижский» начали строить в декабре 2014 года, но в 2017 году работы остановились из-за финансовых проблем застройщика «Лагуна-Грин». В итоге 197 дольщиков, вложивших деньги в строительство жилого комплекса, ждали свои квартиры девять лет.

Реклама

В январе за ситуацией в проблемном ЖК начал следить депутат Госдумы, член комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. К нему поступило личное обращение от участников долевого строительства «Новорижского».

«Находились в постоянном контакте с инвестором, с администрацией округа и профильными ведомствами, выезжали на строительную площадку. И не зря. Теперь 197 семей получат ключи и отпразднуют новоселье», — сообщил Колунов.

Дольщики жилого комплекса «Пушкарь» в Подмосковье тоже начнут получать ключи от квартир этим летом. По словам губернатора Андрея Воробьева, вскоре «печальная история, которая досталась нам в наследство», закончится, и жилье получат 296 человек.