Дольщики ЖК «Новокосино-2» в Реутове получат ключи в 2022 году

Возведение одного из самых больших долгостроев Подмосковья — 16 корпуса ЖК «Новокосино-2» в Реутове — вышло на финальную стадию. Более 1300 дольщиков получат ключи от квартир в конце 2022 года.

Стройка остановилась в 2016 году, когда по плану дом должны были уже вводить в эксплуатацию, так как застройщик обанкротился. Два года назад один из дольщиков ЖК «Новокосино-2» сумел задать вопрос о судьбе долгостроя во время прямой линии с Владимиром Путиным, президент пообещал помочь людям. По поручению президента ЖК был рассмотрен в рамках наблюдательного совета федерального фонда и передан для завершения строительства в региональный фонд, для которого объект стал первым проектом в рамках работы по решению проблем дольщиков в Подмосковье.

«Региональный фонд официально стал застройщиком ЖК „Новокосино-2“ в Реутове. По нему было отдельное поручение президента, так что завершение строительства жилого комплекса будет полностью финансироваться из федерального бюджета», — сказал директор Фонда Подмосковья Виталий Донченко.

1380 дольщиков получат ключи от новых квартир, общая площадь которых составляет порядка 120 тысяч квадратных метров. На завершение строительства объекта выделили 2,8 миллиарда рублей.

«Мы идем в графике, получили разрешение на строительство, необходимые технические условия для подключения к коммуникациям, и сейчас подошли к финальной стадии и уже в январе выйдем на строительную площадку, чтобы в конце 2022 года передать гражданам ключи от их квартир», — сообщил Виталий Донченко.

На строительной площадке уже появились рабочие и техника. Идут подготовительные работы: убрали строительный мусор, произведена откачка воды из подземного паркинга, параллельно ведется техническая экспертиза. Сотрудники МособлЦНИЛ исследовали всю конструктивную часть здания и прилегающие территории на возможность дальнейшей эксплуатации и безопасность, завершены геодезические и гидрометерологические изыскания.

Сегодня прошло рабочее совещание на объекте, на котором присутствовали также дольщики в рамках общественного контроля.

«Мы очень рады, что работа кипит, и это уже видно, строительная площадка убрана, откачана вода из паркинга, что очень волновало дольщиков, в целом активно идут работы на объекте, после стольких лет ожидания. Особенно от дольщиков хотим поблагодарить структуры Московской области, которые оперативно взялись за работу на объекте, администрацию Реутова и МЧС, которые помогли с откачкой воды из паркинга, Главгосстройнадзор региона за оперативную работы и контроль за объектом, МособлЦНИЛ и, конечно же, Фонд защиты прав дольщиков, который ведет постоянную работу по нашему ЖК и держит граждан в курсе», — сказала дольщица 16 корпуса Ольга Иванова.

Всего в планах Фонда — решить проблемы граждан в 98 жилых комплексах в Московской области до конца 2023 года.