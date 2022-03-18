Дольщики ЖК «Метелица» в Истре начали получать ключи от квартир

Дольщикам нового жилого комплекса «Метелица» в Истре пришлось ждать почти девять лет, чтобы получить ключи от квартир. Этот ЖК начали строить еще в 2013 году, но позднее работа встала на месте.

Строители заявили о недостаточном финансировании. Тогда собственники недостроя взяли дело в свои руки.

«Я стала генеральным директором данного застройщика и нашла инвесторов — достроили объект с помощью, конечно, министерства и администрации», — рассказала генеральный директор компании-застройщика Любовь Чирка.

Теперь объект достроили и ввели в эксплуатацию, подчеркнул заместитель главы городского округа Станислав Таловеров.

Есть полная уверенность, что строительство уже всех проблемных объектов в Истре завершим в этом году Станислав Таловеров.

А полностью проблему с дольщиками в Истре запланировали решить к первому кварталу следующего года.

«То есть на территории городского округа истра не останется ни одного обманутого и пострадавшего дольщика», — сказал Таловеров.

Ранее в областном правительстве сообщали, что к 2023 году в Подмосковье не должно будет остаться обманутых дольщиков. Такую задачу губернатор региона Андрей Воробьев поставил по итогам встречи с президентом.