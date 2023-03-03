Подмосковье 03 марта 2023, 11:21 Дольщики ЖК «Малая Истра» в Подмосковье начали получать ключи от квартир

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Участники долевого строительства жилого комплекса «Малая Истра» в деревне Высоково начали получать ключи от квартир. Новоселье могут справлять жильцы из дома № 14.

В Министерстве жилищной политики Московской области напомнили, что комплекс начинала строить компания «Промсервис», но с задачами не справилась и обанкротилась. Достраивали восемь домов первой очереди за счет федерального и регионального бюджетов. Остальным дольщикам выплатили компенсации.

Многоквартирный жилой дом № 14 был достроен в декабре 2022 года Фондом защиты прав дольщиков Подмосковья. Сейчас все формальные процедуры уже завершены, жители начали получать ключи от долгожданных квартир.

Губернатор Андрей Воробьев поручил восстановить права всех обманутых дольщиков до конца 2023 года.