Дольщики ЖК «Малая Истра» отметят новоселье в 2023 году

Дольщики ЖК «Малая Истра» ждут окончания строительства с 2017 года. Стройка остановилась из-за финансовых трудностей застройщика. Те, кто купил квартиры здесь, обратились в Фонд по защите прав дольщиков Московской области.

Фонд помог дольщикам и стройку возобновили. Чтобы держать людей в курсе и рассказывать обо всех этапах строительства, на регулярной основе проходят встречи.

Источник фото: телеканал «360»

Новому подрядчику приходится исправлять ошибки предыдущих строителей. Сейчас идет демонтаж недостроенных объектов, которые мешают работам. Делают это для того, чтобы возвести на этом месте действительно качественное жилье.

«Этот объект сложный, но я вижу, что он двигается. Я в любом случае возьму его на личный контроль. Договорились, что раз в квартал будем здесь собираться. Вот этот первый дом, который за мной находится, до конца года будет закончен», — рассказал депутат Государственной думы РФ Сергей Колунов.

В такой же ситуации оказались дольщики, которые приобрели квартиры в микрорайоне Восточный. Здесь семь домов не достроили. Теперь процесс стройки идет семимильными шагами. Дольщики об этапах строительства узнают первыми.

«Максимально на всех домах движение идет. Мы каждый день тут смотрим, видим. Камеры установили. Дольщики видят, что действительно процесс идет, и идет интенсивный», — поделилась дольщица Наталья Антонова.

Источник фото: телеканал «360»

Собственники могут узнавать об этапах стройки не только на встречах. На сайте Фонда по защите прав дольщиков Московской области можно наблюдать за работами в прямом эфире. Эти два объекта планируется завершить к концу этого года.

Источник фото: телеканал «360»

Работы проводят параллельно, чтобы не задерживать ввод домов в эксплуатацию. Объекты находятся под контролем, и сейчас строительство идет по графику.