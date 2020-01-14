Дольщики ЖК «Макаренко» в Дубне получили ключи от квартир

В Дубне ключи от собственного жилья получили 234 дольщика. Там сдали в эксплуатацию два дома в жилом квартале С-5.

Дома №№5 и 6 на улице Макаренко должны были сдать еще в 2015 году. Возводить их начал застройщик ООО «СОЛИДСТРОЙГРУПП» в 2013-м. Однако из-за недостаточного финансирования жилой комплекс не был сдан в срок.

В июне 2017 года строительство остановилось. В декабре того же года правительство Подмосковья привлекло инвестора ГК «ПИК».

«Строительные работы на объекте возобновились в марте 2018 года. На данный момент Министерство жилищной политики выдало разрешение на ввод в эксплуатацию домов № 5 и 6 ЖК „Макаренко“. 234 гражданина в ближайшее время смогут въехать в свои квартиры», — отметила министр жилищной политики региона Инна Федотова.

В начале января ключи от жилья получили и дольщики ЖК «Маяк» в Реутове. 478 человек в ближайшее время въедут в долгожданные квартиры.

В 2019 году в Подмосковье выдали рекордное количество ключей людям, заплатившим за жилье еще в начале 2000-х годов. Всего в прошлом году в области сдали 129 долгостроев по 52 проектам. В свои квартиры въехали около 20 тысяч обманутых дольщиков.