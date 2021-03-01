Дольщики ЖК «Котельнические высотки» в Подмосковье получили ключи спустя 4 года ожидания

Дольщики жилого комплекса «Котельнические высотки» в Подмосковье получили ключи от квартир. Их передали десяти семьям — они переедут сюда спустя четыре года ожидания. Дом планировали заселить еще летом 2017-го.

Строительство началось в 2015 году, но срок сдачи неоднократно переносили. Завершить работы получилось лишь после того, как администрация Котельников нашла нового инвестора.

Это подчеркнул глава городского округа Сергей Жигалкин. По его словам, к началу 2018 года в Котельниках было семь проблемных корпусов.

Буквально за полтора года мы ввели уже два корпуса — тысяча человек получили ключи. А сейчас ввели еще два проблемных объекта. И еще практически тысяча дольщиков получают свои ключи Сергей Жигалкин.

Например, доктор медицинских наук и заслуженный врач Юлия Великолужская всю жизнь провела в служебных квартирах. Три года назад она купила свою в новом доме, однако его возведение остановилось.

Источник фото: телеканал «360»

Теперь Юлия, а вместе с ней и другие дольщики «Котельнических высоток» получили долгожданные ключи от своего жилья. Среди них семья Ирины Самариной.

Пять лет назад они вложились в новостройку и терпеливо ждали переезда.

«У нас двое детей — пацаны. Им нужно пространство. Здесь у нас светлая комната и окна во двор», — поделилась Ирина Самарина.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году, по словам Сергея Жигалкина, сдадут еще один корпус — ключи получат около 450 человек. Продолжат и строительство жилого комплекса «Белые Росы».