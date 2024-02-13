Подмосковье 13 февраля 2024, 09:56 Дольщики ЖК «Юбилейный» в Реутове начали получать ключи от квартир Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

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Дольщики жилого комплекса «Юбилейный» в Реутове начали получать ключи от квартир. Новоселами станут 658 человек.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, ЖК начали строить в 2017 году. Квартиры должны были передать дольщикам летом 2021-го, однако застройщик «Перспективные строительные технологии» не справился с обязательствами.

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Права на возведение жилого комплекса передали Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства. Дом достроили, ввели в эксплуатацию и поставили на кадастровый учет.

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