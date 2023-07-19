Подмосковье 19 июля 2023, 05:00 Дольщики ЖК «Булатниково» и «Три квартала» в Ленинском округе получат ключи от своих квартир до конца года ЖК Булатниково / пресс-служба минжилполитики мо

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Специалисты из Министерства жилищной политики Подмосковья проверили ход строительства проблемных комплексов в Ленинском округе. Скоро ключи от своих квартир начнут получать дольщики ЖК «Булатниково», а затем — ЖК «Три квартала».

Для завершения строительства последних трех домов в ЖК «Булатниково» привлекли инвесторов — компанию «Тройка РЭД» и ГК «ФСК». Сейчас в корпусах делают отделочные работы, проводят монтаж внутренних инженерных сетей и благоустройство территории. Работы планируют завершить в августе. Квартиры здесь ждут 133 дольщика.

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В ЖК «Три квартала» работы также ведутся в трех корпусах. Чтобы закончить строительство, компания «ИнвестСити» подписала с «Совкомбанком» кредитный договор на целевое финансирование. До ноября дома достроят, ключи от квартир получат 440 дольщиков.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, проблема обманутых дольщиков будет окончательно решена в регионе до конца года.