Подмосковье 12 июля 2023, 17:52 Дольщики ЖК «Брюсов парк» в Лосино-Петровском получат ключи на несколько месяцев раньше срока Телеканал «360»

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Дольщикам жилого комплекса «Брюсов Парк» в Лосино-Петровском начнут вручать ключи на несколько месяцев раньше срока. Они ждали заселения в квартиры в течение восьми лет.

Через несколько лет после подписания договора долевого участия, строительные работы в ЖК приостановились. В подобной ситуации оказались 67 человек, которые вложились в проект в самом начале. Не зная, что делать, они устраивали пикеты с перекрытием дорог. Проблему удалось решить благодаря Фонду защиты прав дольщиков.

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«Благодаря созданию инструментов на уровне субъектов РФ, Московской области по созданию Фонда защиты прав дольщиков были выделены средства. И на сегодняшний день, начиная с сентября 2021 года, региональный фонд является застройщиком данного объекта», — сказал директор Фонда Вячеслав Бетин.

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На сегодняшний день дом почти полностью достроили — осталось подвести и подключить коммуникации, завершить фасадные работы и провести благоустройство двора. Квартиры будут без отделки, как и было прописано в документах — люди смогут самостоятельно решить, как обустроить пространство. По словам заместителя главы Лосино-Петровского Александра Столбова, дом успеют подключить к коммуникациям до начала отопительного сезона.

«Дом до начала отопительного сезона будет под теплом, то есть эти вопросы будут полностью решены, предоставлены графики выполнения работ. Денежные средства, повторюсь еще раз, выделены», — сказал он.

Работы завершат с опережением графика. Выдача ключей, запланированная в ноябре, начнется на несколько месяцев раньше срока.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе было 117 тысяч обманутых дольщиков. Из них 105,4 тысячи уже получили ключи от квартир или денежную компенсацию.

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