Подмосковье 17 мая 2023, 12:41 Дольщики ЖК «Березовая роща» в Раменском получат ключи от квартир в третьем квартале 2023 года пресс-служба МинЖил политики МО

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Прокуратура Раменского округа провела совещание о завершении строительства проблемного жилого комплекса «Березовая роща». Его дольщики получат ключи в третьем квартале этого года.

В мероприятии поучаствовали представители Министерства жилищной политики Московской области, регионального Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, ГСН МО и местной администрации.

Изначально 14 домов ЖК «Березовая роща» начал возводить застройщик ОАО «Земли Московии». Планировалось, что ключи передадут 636 владельцам квартир в 2014 году. Однако компанию признали банкротом.

В ноябре 2020 года Наблюдательный совет Фонда развития территорий решил достроить 13 объектов ЖК. Привлеченный инвестор ООО «Главстрой-СПб» предоставил квартиры в ЖК «Столичный» дольщикам еще одного дома.

Работы на объектах возобновили в марте прошлого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что количество обманутых дольщиков в Московской области стремительно уменьшается.

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