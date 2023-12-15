Подмосковье 15 декабря 2023, 09:46 Дольщики ЖК «Березовая роща» в Раменском получат ключи от квартир в декабре Телеканал «360»

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Дома в жилом комплексе «Березовая роща» в Раменском вскоре введут в эксплуатацию. Права обманутых дольщиков восстановят, вручив ключи от квартир в декабре.

Жилой комплекс «Березовая роща» в Раменском начал строится в 2013 году. Однако директор компании-застройщика в 2018-м стал фигурантом уголовного дела, и строительство остановилось.

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После этого жилой комплекс включили в единый реестр проблемных объектов. Весной 2021 года их передали Фонду защиты прав дольщиков и работы возобновились. Шесть корпусов уже введены в эксплуатацию. Еще семь — в стадии завершения строительства.

Глава Раменского городского округа Николай Ханин совместно с прокурором Александром Саниным проинспектировал ход работ.

«Мы понимаем, когда произойдет сдача, когда будет выдача ключей нашим дольщикам. Хочется заметить такой отрадный факт, что практически 8,5 тысячи метров сетей проложено уже, сейчас ведется то благоустройство, которое можно провести в зимнее время. Остальная часть благоустройства будет сделана весной», — рассказал Николай Ханин.

Сейчас на объекте трудятся порядка 400 человек и 28 спецмашин. Общестроительные работы завершатся в ближайшие дни.

Вопрос дольщиков в регионе остается на контроле. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что до конца года дольщикам вручат 3,4 тысячи ключей от квартир.

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