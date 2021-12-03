Долгожданные ключи от квартир в одном из корпусов получили дольщики ЖК «Белая Дача» в Подмосковье

Дольщики ЖК «Белая Дача» ждали ключи от своих квартир с 2017 года. Тогда строительство дома приостановили из-за проблем у предыдущего застройщика. И вот долгожданный момент настал — они получили ключи.

Светлана Драницына уже продумала, как сделает ремонт, где и какую мебель поставит.

«Очень долго ждали и все это радостно, а все равно случилось неожиданно. Ждали долго. Все время откладывали. Но, наконец-то, в декабре, когда позвонили, сказали, что будут уже начинать выдавать ключи — очень обрадовались. В чате сплошные волнения, поцелуи, поздравления тем, кто уже получил ключи. Все очень это приятно, конечно», — рассказала она.

Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин отметил, что в конце 2017 года были семь проблемных объектов.

«За все это время мы ввели пять проблемных объектов. И к концу года вручаем ключи по объекту, где проживает почти 500 дольщиков. В общей сложности, за этот период времени мы вручили ключи 2,5 тысячи жителей городского округа Котельники», — уточнил он.

Власти Московской области оказали серьезную поддержку, чтобы дольщики получили свои квартиры. В планах на ближайшее будущее — закончить строительство и вручить ключи соинвесторам ЖК «Белые Росы».