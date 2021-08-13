Дольщики ЖК «Авиатор» в Химках начали получать ключи после семи лет ожидания

Дольщики жилого комплекса «Авиатор» в Химках начали получать ключи. Позади 7,5 года ожидания. Как отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова, это коснулось 235 человек.

Теперь многолетнее ожидание закончилось — дольщиков ждет новоселье. Дом, который возвысился на 20 этажей, достроили.

Он состоит из шести секций, сообщила Федотова. Возведение дома началось еще в 2011 году.

Из-за чего останавливали стройку?

По планам его должны были завершить в 2013-м. Но стройку остановили. Причина — проблемы с финансами у компании «УКС Лавочкина».

Она и была застройщиком. В 2017 году фирма обанкротилась. Возбудили уголовное дело.

Тогда дом взяли под контроль в правительстве Подмосковья. До конца работы довел застройщик «Стройинвест». Его привлекло областное Министерство жилищной политики.