Дольщики ЖК «Академик 2» получили ключи от квартир. Долгострой ждали 16 лет

Дольщики ЖК «Академик 2» в Мытищах получили ключи от квартир. Люди ждали завершения строительства 16 лет. Теперь же они смогут въехать в свои квартиры.

Дольщики ЖК «Академик» в Мытищах ждали свое жилье много лет. Кто-то купил квартиру на этапе строительства семь лет назад. Но большинство 16 лет не могли получить ключи от дома.

«Строительство дома началось в 2003 году, и долгие 16 лет он достраивался. Заходили разные застройщики, давали обещания, не выполняли их, уходили со стройки. И, наконец, в июне 2019 года правительством Московской области был подобран инвестор», — сообщила первый заместитель министра жилищной политики Московской области Елена Апполинарова.

Источник фото: телеканал «360»

Во время вручения ключей люди не скрывали эмоций. Ведь за 16 лет им пришлось пройти немало испытаний.

«Мне очень тяжело это говорить. Я ютился и по съемным квартирам, и жил у сына, у которого двое несовершеннолетних детей. Но вот сейчас мне удалось все-таки получить свою квартиру», — сказал дольщик ЖК «Академик 2» Николай Грибовский.

Источник фото: телеканал «360»

Новый застройщик доделал дом буквально за полгода: запустил лифты, оборудовал все инженерные коммуникации. Хотя до этого ни один инвестор подключаться к этому проекту не хотел.

«Вообще, это не самая интересная вещь для застройщика — доделывать проблемные объекты, тем более что это социальный объект. И здесь нужны не только строительные работы, но и взаимодействие с дольщиками. Это — кейс, который приходится решать нетрадиционно», — отметила вице-президент ГК «Инград» Юлия Вавилина.

Источник фото: телеканал «360»

Конечно, дольщики были на грани нервного срыва. И их можно понять: отдать последние деньги, продать единственное жилье и оказаться у разбитого корыта, быть в неведении много лет. Такого врагу не пожелаешь. Но сейчас все изменилось.

«Каждый случай стоит на особом контроле, каждым случаем занимаются и губернатор, и правительство, и местные администрации. Поэтому, я думаю, в ближайшие несколько лет эта проблема на территории Московской области будет решена», — подчеркнул депутат Госдумы РФ Максим Сураев.

Практически одновременно с жителями Мытищ ключи от своих долгожданных квартир получили дольщики из Раменского. На подходе следующие городские округа.