Дольщики ЖК «Академик 2» получили ключи от квартир. Долгострой ждали 16 лет
Дольщики ЖК «Академик» в Мытищах ждали свое жилье много лет. Кто-то купил квартиру на этапе строительства семь лет назад. Но большинство 16 лет не могли получить ключи от дома.
«Строительство дома началось в 2003 году, и долгие 16 лет он достраивался. Заходили разные застройщики, давали обещания, не выполняли их, уходили со стройки. И, наконец, в июне 2019 года правительством Московской области был подобран инвестор», — сообщила первый заместитель министра жилищной политики Московской области Елена Апполинарова.
Во время вручения ключей люди не скрывали эмоций. Ведь за 16 лет им пришлось пройти немало испытаний.
«Мне очень тяжело это говорить. Я ютился и по съемным квартирам, и жил у сына, у которого двое несовершеннолетних детей. Но вот сейчас мне удалось все-таки получить свою квартиру», — сказал дольщик ЖК «Академик 2» Николай Грибовский.
Новый застройщик доделал дом буквально за полгода: запустил лифты, оборудовал все инженерные коммуникации. Хотя до этого ни один инвестор подключаться к этому проекту не хотел.
«Вообще, это не самая интересная вещь для застройщика — доделывать проблемные объекты, тем более что это социальный объект. И здесь нужны не только строительные работы, но и взаимодействие с дольщиками. Это — кейс, который приходится решать нетрадиционно», — отметила вице-президент ГК «Инград» Юлия Вавилина.
Конечно, дольщики были на грани нервного срыва. И их можно понять: отдать последние деньги, продать единственное жилье и оказаться у разбитого корыта, быть в неведении много лет. Такого врагу не пожелаешь. Но сейчас все изменилось.
«Каждый случай стоит на особом контроле, каждым случаем занимаются и губернатор, и правительство, и местные администрации. Поэтому, я думаю, в ближайшие несколько лет эта проблема на территории Московской области будет решена», — подчеркнул депутат Госдумы РФ Максим Сураев.
Практически одновременно с жителями Мытищ ключи от своих долгожданных квартир получили дольщики из Раменского. На подходе следующие городские округа.