Подмосковье 17 мая 2023, 11:39 Дольщики жилых комплексов «Пушкарь» и «Ивантеевка 2020» получат ключи в 2023 году пресс-служба МинЖил политики МО

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Прокуратура Московской области провела совещание с участием дольщиков проблемных жилых комплексов «Ивантеевка 2020» и «Пушкарь». На встрече также присутствовали представители министерства жилищной политики Подмосковья, Главного строительного надзора и администрации Пушкинского округа.

На совещании дольщикам предоставили подробную информацию о ходе строительных работ. Квартиры в ЖК «Ивантеевка 2020» ждут 778 человек. Застройщик должен был завершить работы еще в 2022 году, однако, не смог выполнить обязательства в срок. Министерство жилищной политики Подмосковья подобрало двух инвесторов, с которыми ведутся переговоры по согласованию проекта. Ожидается, что права дольщиков ЖК восстановят в четвертом квартале 2023 года.

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В ЖК «Пушкарь» квартиры ждут 296 дольщиков. Планируемый срок сдачи квартир был назначен еще на 2019 год, однако, застройщик не справился с обязательствами и обанкротился. Наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решение о завершении строительства. Сейчас на объекте ведутся работы по прокладке инженерных сетей. Завершить строительство планируется в третьем квартале этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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