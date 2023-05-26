Подмосковье 26 мая 2023, 15:27 Дольщики жилого комплекса «Батарейный» в Лобне получили ключи от своих квартир пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Вручать ключи от квартир ЖК «Батарейный» начали в Лобне. Новоселье справят 384 семьи — об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Договоры долевого участия с жителями были заключены в 2015 году, и застройщик — компания «ПО „Реконструкция“» — обещал выдать ключи в 2017-м. Но строительство затянулось и шло медленными темпами из-за нехватки средств у инвестора. Позже проверка выяснит, что полученные от дольщиков деньги были использованы не по назначению.

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В начале 2022 года застройщика признали банкротом. Чтобы достроить ЖК «Батарейный», в Подмосковье проделали большую работу по поиску нового инвестора. В июле 2022 года было подписано соглашение между ГК ФСК, подрядчиком, администрацией и конкурсным управляющим. Дом был достроен, введен в эксплуатацию и поставлен на кадастровый учет.

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