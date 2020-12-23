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    23 декабря 2020, 11:34

    Дольщики долгостроя в подмосковных Вербилках начали получать ключи

    Анастасия Аброськина

    Дольщикам жилого комплекса, расположенного на улице Карла Маркса в подмосковных Вербилках, стали вручать ключи. В середине декабря дом получил разрешение на заселение. Его строительство началось еще в 2009 году, но работы останавливали из-за финансовых сложностей.
    Дольщики долгостроя в подмосковных Вербилках начали получать ключи | Изображение 1
    Источник фото: Министерство жилищной политики Подмосковья

    Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Министерства жилищной политики. Сдать квартиры планировали в 2012 году, но у застройщика возникли трудности с финансами. Решить эту проблему удалось лишь летом прошлого года.

    В правах восстановят 54 дольщика. Они ждали ключи восемь лет. Это подчеркнул заместитель начальника управления по информационной работе с соинвесторами Минжилполитики региона Андрей Любимов.

    Очень важное событие, поскольку каждый дом всегда сложно дается. Заставить механизм под названием „получение ключей“ крутиться — совместный труд

    Андрей Любимов.

    Глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин отметил, что обещание о выдаче ключей выполнили. Начинается работа по оформлению документов.

    Дольщики долгостроя в подмосковных Вербилках начали получать ключи | Изображение 2
    Источник фото: Министерство жилищной политики Подмосковья

    «Хочется сказать огромное спасибо! Не только мы волновались — за нас переживали все. Мы наблюдали много лет за тем, как идет движение строительства: за каждым огонечком, каждым краном, который движется или перестал», — сказала дольщица Надежда Наумова.

    Она назвала долгожданное заселение в новый жилой комплекс Вербилок большим событием в жизни.

    А уже к 2023-му власти Подмосковья полностью решат вопрос с обманутыми дольщиками. Это должны сделать по поручению губернатора Андрея Воробьева.