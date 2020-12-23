Дольщики долгостроя в подмосковных Вербилках начали получать ключи

Источник фото: Министерство жилищной политики Подмосковья

Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Министерства жилищной политики. Сдать квартиры планировали в 2012 году, но у застройщика возникли трудности с финансами. Решить эту проблему удалось лишь летом прошлого года.

В правах восстановят 54 дольщика. Они ждали ключи восемь лет. Это подчеркнул заместитель начальника управления по информационной работе с соинвесторами Минжилполитики региона Андрей Любимов.

Очень важное событие, поскольку каждый дом всегда сложно дается. Заставить механизм под названием „получение ключей“ крутиться — совместный труд Андрей Любимов.

Глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин отметил, что обещание о выдаче ключей выполнили. Начинается работа по оформлению документов.

Источник фото: Министерство жилищной политики Подмосковья

«Хочется сказать огромное спасибо! Не только мы волновались — за нас переживали все. Мы наблюдали много лет за тем, как идет движение строительства: за каждым огонечком, каждым краном, который движется или перестал», — сказала дольщица Надежда Наумова.

Она назвала долгожданное заселение в новый жилой комплекс Вербилок большим событием в жизни.

А уже к 2023-му власти Подмосковья полностью решат вопрос с обманутыми дольщиками. Это должны сделать по поручению губернатора Андрея Воробьева.