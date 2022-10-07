Дольщики проверили строительство домов в ЖК «Опалиха» в Красногорске | 360°

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Дольщики проверили строительство домов в ЖК «Опалиха» в Красногорске

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Дольщики ЖК «Опалиха» встретились с администрацией Красногорска, представителями Минжилполитики региона и инвестором, чтобы оценить ход работ на объекте. Строительство возобновили в сентябре, рассказали в министерстве.

За несколько недель в жилом комплексе оборудовали стройгородок, обустроили временные подъезды техники и возобновили работу башенного крана. Материалы и комплектующие уже доставили на площадку.

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«Вся необходимая поддержка, которая нужна застройщикам, дольщикам и администрации округа, нами будет обязательно оказана. Люди должны получить свои квартиры», — сказала председатель общественного совета Минстройкомплекса Подмосковья Виктория Пенькова.

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Строительство ЖК «Опалиха Парк» планировалось завершить в 2018 году. В него вложилось около 400 дольщиков, однако из-за финансовых проблем работы приостановили. Тогда к реализации проекта подключили инвестора, им стала ГК «Гранель». Новый девелопер пообещал достроить готовый наполовину корпус к концу 2023 года. Дольщикам предложили дождаться завершения работ или получить жилье в соседнем ЖК «Аникеевский».

Красногорск

Строительство

Дольщики

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