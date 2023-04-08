Подмосковье 08 апреля 2023, 20:52 Дольщики получили ключи от квартир в ЖК «Симферопольский» в Подольске

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Собственники получили ключи от квартир в проблемном жилом комплексе «Симферопольский» в поселке Быково в Подольске. С середины марта дольщикам передали 25 ключей. Всего в доме 80 квартир.

На днях глава Подольска Дмитрий Жариков вручил ключи еще 10 участникам долевого строительства. В их числе семья Исаенко. Супруги купили двухкомнатную квартиру в начале строительства в 2015 году, когда их дочери было всего полгода. Сейчас Анастасии уже девять лет, и она сама открывает дверь новой квартиры.

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«Это все неожиданно, что все достроили. Звонок был неожиданный о том, что можете заходить, получать, делать ремонт. Конечно, мы рады», — сообщила Ирина Исаенко.

10-этажный двухподъездный дом № 7 на Московской улице — самый высотный в жилом комплексе «Симферопольский». ЖК состоит из шести домов-долгостроев.

В начале 2022 года в Подольске было 22 проблемных объекта. Благодаря слаженной работе правительства Московской области, Фонда развития территорий, регионального Госстройнадзора и сотрудников администрации округа удалось сдвинуть проблему с мертвой точки.

«На сегодняшний день мы ввели в эксплуатацию восемь проблемных многоквартирных жилых домов. Задача до конца текущего года обеспечить права граждан еще по четырем многоквартирным жилых домам», — сообщил Жариков.

Общая площадь введенных в эксплуатацию многоквартирных домов в Подольске составила почти 80 тысяч квадратных метров. Права восстановили у 930 граждан.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что количество дольщиков в Подмосковье, которые до сих пор не получили свои квартиры, стремительно уменьшается. Власти региона поставили задачу закрыть эту проблему до конца года.

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