Дольщики Подмосковья смогут узнать все о строительстве своего дома на новом портале

В Подмосковье заработал портал для дольщиков. Его запустил Фонд защиты прав участников долевого строительства Московской области. На сайте жители региона смогут узнать всю актуальную информацию о строительстве и введении в эксплуатацию долгостроев. Об этом рассказала пресс-служба Фонда.

На сайте Фонда защиты прав дольщиков Подмосковья почти семь тысяч пострадавших граждан, которые ждут свои квартиры в более чем 200 домах, смогут знакомиться с актуальной информацией о своих домах. На портале уже есть данные о 27 долгостроях.

Раздел проектов Фонда на сайте будут пополнять новыми проблемными домами.

На портале можно узнать график реализации и механизм восстановления прав дольщиков. Данные о домах будут появляться на портале после передачи ЖК в подмосковный Фонд.

В разделе новостей на сайте будут публиковать информацию о встречах с дольщиками.

«Для оперативного информирования жителей региональный Фонд разработал портал, где будет размещаться вся информация по объектам: дата передачи объекта в региональный Фонд, проведение проектно-изыскательных работ, экспертиза, график строительно-монтажных работ и самое главное — дата ввода объекта в эксплуатацию», — пояснил директор Фонда защиты прав дольщиков Подмосковья Виталий Донченко.

Сейчас Фонд готовит документацию по ряду жилых комплексов: «Новокосино-2» в Реутове, «Решетниково» в Клину, «Симферопольский», «Ренесанс» и Дом на Серпуховской в Подольске, «Белые Росы» в Котельниках, «Королев» в Королеве, «Бекасово» в Наро-Фоминске, «Восточный берег», «Единый стандарт» и «Квартал в Одинцово, «Дом у реки» в Химках, «Малая Истра» в Истре, «Лесная сказка» в Ногинске, «Пушкарь», «Лесной» и «Междуречье» в Пушкино, «Шервудский лес» в Чехове, «Анискино» и «Брюсов парк» в Лосино-Петровском, «Акваполис» и «Митино Дальнее» в Солнечногорске, «Фединская слобода» в Воскресенске, Дмитровский микр в Дмитрове, «Покровский» в Сергиевом Посаде, «Ривер Клаб» в Дубне, «Новая жизнь» в Красноармейске.

В четвертом квартале этого года указанные жилые комплексы пройдут через процедуру Наблюдательного совета федерального Фонда защиты прав дольщиков. Там примут решение о завершении строительства или выплате денежных компенсаций. Всю информацию о принятых решениях разместят на сайте.